Авиарейс Белград-Баку еще больше укрепит межрегиональное сообщение

Рейс Белград-Баку еще больше укрепит межрегиональные связи.

Как сообщает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"Сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся первый прямой рейс из Белграда в Баку. Новый маршрут расширит туристические и деловые связи, а также усилит межрегиональное сообщение. Верим, что эта инициатива еще больше углубит наше сотрудничество, соответствуя приоритетам развития транспорта и цифровизации", - говорится в публикации.

Отметим, что 3 мая в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась официальная церемония встречи первого прямого авиарейса по маршруту Белград-Баку-Белград, выполняемого национальным авиаперевозчиком Сербии - авиакомпанией Air Serbia. Данный маршрут не только способствует расширению воздушных транспортных связей между Азербайджаном и Европой, но и создает дополнительные возможности для развития туризма и деловых поездок. Безвизовый режим между двумя странами еще больше облегчает взаимные поездки и повышает интерес к этому направлению.