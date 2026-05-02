В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ

В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительства. Об этом говорится в обновленных требованиях Земельного департамента Дубая (DLD). Они доступны на цифровой платформе DLD Cube, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

Любой желающий может подать заявку на оформление вида на жительство сроком на два года, если является единственным собственником недвижимости в Дубае. Какие-либо требования к минимальной стоимости этой недвижимости отсутствуют.

При этом если собственников недвижимости несколько, то каждый из них должен владеть долей как минимум в 400 000 дирхамов ОАЭ ($108 900, или 8 167 289 руб).

Раньше минимальная стоимость недвижимости в Дубае должна была быть выше 750 000 дирхамов ОАЭ