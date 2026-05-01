Пассажирский автобус перевернулся в Турции,

В провинции Балыкесир на северо-западе Турции перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП погибли 3 человека, еще 31 получили ранения.

Прибывшие на место полиция и спасатели доставили пострадавших в ближайшие больницы. 

Предположительной причиной аварии стала потеря контроля над управлением, после чего автобус врезался в ограждение и перевернулся.