https://news.day.az/world/1831544.html Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибшие и пострадавшие В провинции Балыкесир на северо-западе Турции перевернулся пассажирский автобус. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП погибли 3 человека, еще 31 получили ранения. Прибывшие на место полиция и спасатели доставили пострадавших в ближайшие больницы.
Предположительной причиной аварии стала потеря контроля над управлением, после чего автобус врезался в ограждение и перевернулся.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре