Раскрыта причина ускоренной потери памяти при болезни Альцгеймера

Дефицит дофамина - нейромедиатора, связанного с мотивацией и обучением, - может играть ключевую роль в ухудшении памяти при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне, опубликовавшие результаты в журнале Nature Neuroscience (NN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые сосредоточились на энторинальной коре - области мозга, которая участвует в формировании воспоминаний и передаче информации в гиппокамп. Эксперименты показали, что при болезни Альцгеймера уровень дофамина в этой зоне падает до менее чем 20 процентов от нормы, из-за чего нейроны хуже реагируют на сигналы, которые должны запоминаться.

Чтобы проверить, можно ли восстановить память, исследователи искусственно повысили уровень дофамина. Это привело к восстановлению способности формировать воспоминания. Похожий эффект наблюдался и при использовании Леводопа - препарата, который уже применяется для лечения болезни Паркинсона.

Ранее основное внимание в лечении болезни Альцгеймера уделялось удалению токсичных белков, таких как амилоид и тау. Однако новое исследование показывает, что нарушение работы нейронных цепей, связанных с дофамином, может быть не менее важным фактором.

Авторы считают, что воздействие на дофаминовую систему может стать новым направлением терапии, особенно на ранних стадиях заболевания, когда ухудшение памяти только начинает проявляться.