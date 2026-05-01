Гороскоп на 1 мая

Сегодня гороскоп обещает шквал эмоций. И у вас, и у окружающих то и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Любовь, работа, бизнес, общение, - сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери. Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными столкновениями с окружающими, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня переполнить чашу терпения Овна будет не сложно - она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Овен и внимания бы не обратил, сегодня способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Овна не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Овна безмятежностью.

Телец

Сегодня окружающим трудно ожидать от Тельца логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Телец будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Тельцу стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: их бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Близнецы будут не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание они могут уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Близнецы сегодня удержат свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для них интересным, насыщенным и ярким!

Рак

Сегодня отличительной чертой гороскопа Рака является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Раку выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Раку сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Лев

Сегодня Лев рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Льва попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Льву сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.

Дева

Сегодня Деву способен закружить водоворот общения и эмоций! Она будет в приподнятом настроении и способна на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Девы. Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что как бы ей ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Весы

Сегодня Весы рискуют столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на них, а может, Весы сами ощутят завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Весам сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем их собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Скорпион

Сегодня практически в любых делах Скорпионом будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Скорпиона будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Скорпиона во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!

Стрелец

Сегодня обытия дня вполне способны поставить Стрельца в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Стрелец сегодня ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Стрельца просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Стрельца на высоте, делая его невероятно проницательным. И привлекательным...

Козерог

Сегодня день склоняет Козерога попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Козерога есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Козерог одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Козерог может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Водолей

Сегодня Водолея могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Водолея может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Водолей все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Водолею не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Рыб! Фортуна повернется к ним своим улыбчивым лицом, так что Рыбам стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Рыбам повезет в любви или они получат деньги, на которые не рассчитывали, а может быть, их порадуют какие-то хорошие новости. Если же Рыбы собираются осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, им для этого не найти.