В Газахе пройдет официальный экзамен по дзюдо на пояса
3 мая Федерация дзюдо Азербайджана проведет в Газахе официальный экзамен на поясные степени для занимающихся дзюдо.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию, аттестация состоится в Газахском олимпийском спортивном комплексе.
К экзамену допускаются все желающие дзюдоисты в возрасте от семи лет и старше. Присвоение поясов будет проводиться с учетом возрастных требований.
Участники, успешно прошедшие испытание, получат соответствующий пояс и официальный сертификат Федерации дзюдо Азербайджана.
Напомним, что с нынешнего года спортсмены, не имеющие поясной степени, не смогут принимать участие в соревнованиях.
