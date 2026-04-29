ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на USB-C

Европейский союз расширил требования по внедрению единого стандарта зарядки, распространив их на ноутбуки. С 29 апреля все новые модели, продаваемые на территории ЕС, обязаны поддерживать зарядку через интерфейс USB Type-C, сообщает TechPowerUp, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом регулятор предусмотрел исключение для устройств с энергопотреблением свыше 100 Вт. В эту категорию попадают, прежде всего, игровые и высокопроизводительные ноутбуки, для которых разрешается использовать проприетарные разъемы питания.

По оценкам ЕС, внедрение унифицированного стандарта позволит ежегодно экономить потребителям порядка €250 млн за счет снижения необходимости приобретения дополнительных зарядных устройств.

Технически стандарт USB Type-C уже поддерживает передачу мощности до 240 Вт, однако соответствующие кабели пока не получили широкого распространения. На момент принятия нормативной базы в 2022 году такие решения практически отсутствовали на рынке, что и обусловило установленный лимит в 100 Вт.

Ранее аналогичные требования уже были введены для смартфонов, планшетов и других компактных устройств. В частности, переход на USB-C затронул продукцию Apple, которая отказалась от фирменного разъема Lightning в пользу универсального стандарта.