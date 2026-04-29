Операционная компания опубликовала информацию об общественном транспорте для участников WUF13

Опубликована информация об общественном транспорте для участников WUF13.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Операционной компании WUF13, передвижение по городу Баку удобно организовано с помощью метро, автобусов, железной дороги, экспресс-маршрута в аэропорт, услуг такси и средств микромобильности.

Для оплаты в метро и автобусах используется "BakıKart", а для поездок на железной дороге - "ADY kart". Оплата также может осуществляться с помощью мобильных приложений, QR-билета и бесконтактных платежей NFC.

Ближайшая к месту проведения WUF13 станция метро - "Кёроглу". Метро работает ежедневно с 06:00 до 00:00, а поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии - с 06:30 до 23:00. Экспресс-маршрут H1 в аэропорт обеспечивает круглосуточную транспортную связь между аэропортом и центром города и проходит через транспортный пересадочный центр "Кёроглу".

Для более удобного планирования поездок по городу можно использовать мобильные приложения "BakıKart", "ADY" и AYNA "MaaS". Приложения предоставляют информацию о выборе маршрутов, ближайших остановках, пополнении баланса.

Также существует услуга "Доступное метро" для людей с инвалидностью. Кроме того, в городе Баку работают такси-сервисы, а также функционируют около 50 км вело- и скутерных полос, предоставляющих дополнительные возможности передвижения для участников.