Операционная компания опубликовала информацию об общественном транспорте для участников WUF13
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Операционной компании WUF13, передвижение по городу Баку удобно организовано с помощью метро, автобусов, железной дороги, экспресс-маршрута в аэропорт, услуг такси и средств микромобильности.
Для оплаты в метро и автобусах используется "BakıKart", а для поездок на железной дороге - "ADY kart". Оплата также может осуществляться с помощью мобильных приложений, QR-билета и бесконтактных платежей NFC.
Ближайшая к месту проведения WUF13 станция метро - "Кёроглу". Метро работает ежедневно с 06:00 до 00:00, а поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии - с 06:30 до 23:00. Экспресс-маршрут H1 в аэропорт обеспечивает круглосуточную транспортную связь между аэропортом и центром города и проходит через транспортный пересадочный центр "Кёроглу".
Для более удобного планирования поездок по городу можно использовать мобильные приложения "BakıKart", "ADY" и AYNA "MaaS". Приложения предоставляют информацию о выборе маршрутов, ближайших остановках, пополнении баланса.
Также существует услуга "Доступное метро" для людей с инвалидностью. Кроме того, в городе Баку работают такси-сервисы, а также функционируют около 50 км вело- и скутерных полос, предоставляющих дополнительные возможности передвижения для участников.
