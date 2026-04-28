В Баку введут временные изменения в организации дорожного движения

В рамках подготовки к WUF13 будет проведен очередной мониторинг движения транспортных средств.

Об этом сообщили Day.Az в Операционной компании WUF13 Азербайджан.

Отмечается, что в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, с целью обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками совместно Операционной компанией WUF13 Азербайджан и соответствующими структурами будет проведен очередной мониторинг движения транспорта. В рамках мониторинга 1 мая с 10:00 до 16:00 на ряде улиц и проспектов Баку будут применены временные регулирования движения.

Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехди Гусейна, проспект Ходжалы, улицу Рихарда Зорге, улицу Зарифы Алиевой, улицу Лермонтова, а также направления в сторону места проведения мероприятия - Бакинского олимпийского стадиона.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои маршруты, учитывать возможную загруженность на указанных направлениях и пользоваться альтернативными дорогами.

Подчеркивается, что экспресс-автобусный маршрут H1, курсирующий между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, будет работать в обычном и бесперебойном режиме. В то же время в этот период частные автомобили и такси смогут свободно въезжать и выезжать с территории аэропорта по альтернативным маршрутам. Во избежание задержек рекомендуется заранее планировать поездки.

Отмечается, что подобный мониторинг движения транспорта перед WUF13 уже применялся в рамках подготовки к ряду глобальных мероприятий, проведенных в Азербайджане за последние десять лет, и был успешно реализован.