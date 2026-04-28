В Южном Судане потерпел крушение небольшой пассажирский самолет, в результате чего погибли все находившиеся на борту.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны (SSCAA).

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности низкая видимость. Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлена специальная комиссия.

Самолет разбился утром в понедельник примерно в 20 километрах к юго-западу от столицы - Джуба. Воздушное судно вылетело из города Йей в 09:15 по местному времени, однако примерно через 30 минут диспетчеры потеряли с ним связь.

На борту находились 15 человек - пилот и 14 пассажиров. Среди них - 13 граждан Южного Судана и двое граждан Кении.

Разбившийся самолет - Cessna 208 Caravan - эксплуатировался компанией CityLink Aviation Ltd.