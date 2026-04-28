Toyota Prius сбил насмерть пешехода в Агджабеди
В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом для пешехода.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в селе Гаравелли района.
Житель села, Нагиев Лятиф Гарйагды оглу, 1969 года рождения, утром ожидал маршрутный автобус на обочине магистрали Мингячевир-Бахрамтепе, чтобы отправиться на работу. В этот момент его сбил автомобиль марки "Toyota Prius" под управлением Вели Нусретли. От полученных травм пешеход скончался на месте.
По данному факту ведется расследование.
