Президент Ильхам Алиев: Ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством военной продукции
Мы закупаем у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, глава государства отметил: "Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре