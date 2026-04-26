В результате стрельбы никто из представителей администрации США не пострадал

В результате стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных в Белом доме, никто из представителей администрации США не пострадал.

Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что первая леди США Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и все члены кабинета министров находятся в идеальном состоянии.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.