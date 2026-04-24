В Баку объединят два парка - ФОТО
В рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и пригородах на 2025-2030 годы" продолжается создание пешеходных зон (коридоров).
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Сообщается, что на этот раз были проанализированы возможности оптимального объединения двух крупных пешеходных пространств столицы - парков Ататюрка и "Антенна". Проект был представлен Координационному совету по транспорту и одобрен.
В ближайшее время начнутся работы на северном выходе станции метро "Гянджлик", на площади, прилегающей к входу в парк Ататюрка.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре