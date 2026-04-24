Стало известно, когда вернут Гран-при Турции в календарь "Формулы-1"?

Гран-при Турции вновь войдет в расписание чемпионата мира "Формулы-1" начиная с сезона 2027 года. Об этом сообщила администрация президента республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Возвращение Гран-при Турции в календарь "Формулы-1" - это победа страсти Турции и ее веры в спорт. Гонки, которые будут проходить в Istanbul Park как минимум в течение следующих пяти лет, укрепят позиции Стамбула в мире и покажут, что наша страна является безопасным убежищем в регионе", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Презентация проекта состоялась в Стамбуле 24 апреля. В рамках мероприятия болид "Формулы-1" проехал по улицам города. Контракт подписан на пять лет: с 2027 по 2031 год включительно.

Гран-при Турции уже проводился на трассе "Истанбул Парк" в 2005-2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах. После этого этап не входил в календарь "Формулы-1".

