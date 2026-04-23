Судьба азербайджанского наследия в Армении

Автор: Лейла Таривердиева

В последние дни наши соседи активно педалируют тему якобы разрушения "армянского наследия" в Азербайджане. В связи с отсутствием реального исторического наследия, под таковое пытаются подстроить новоделы времен оккупации. Между тем,само армянство повинно в геноциде исторического, культурного и духовного наследия азербайджанского народа. На сегодня не оставлено никаких следов исторического пребывания азербайджанцев на территориях, ныне занимаемых Арменией. Из сотен объектов сохранена лишь одна мечеть и один мавзолей, но первая названа персидской, а второй - туркменским.

Сегодня мы расскажем о некоторых составляющих азербайджанского наследия, о которых пишут не часто. В нашем рассказе мы воспользуемся материалами сайта, являющегося собранием фактов армянского вандализма, - armenianvandalism.preslib.az.

Святилище Агадеде

Святилище Агадеде, являющееся самым уважаемым местом поклонения Зангезурской области в 1950-1980 годах, располагалось в окружении сел Улуханлы, Габилькенд, Сеидкенд, Сарванлар, вблизи села Гулуджан, на берегу реки Гарасу. Сюда наряду с мусульманами, приходили и христиане. До 1950-х годов здесь была только одна могила, люди посещали ее как святыню. Говорят, по ночам здесь горел свет, а когда кто-то приближался, он исчезал. В 1950 году здесь построили здание. Вокруг здания были сожженные деревья. Их уголь люди использовали для исцеления.

Постепенно вокруг этого святилища образовалось кладбище, жители окрестных сел и даже города Ереван стали хоронить здесь своих близких. К сожалению, после этнической чистки азербайджанцев Западного Азербайджана, это святилище было разрушено армянами.

Памятник Агуди

Памятник Агуди находится в селе Агуди бывшего округа Гаракилсе Зангезурского уезда (ныне Сисианского района), в 5 км от города Сисиан, на окраине дороги Агуди-Сисиан. Надгробный памятник, имеющий 1400-летнюю историю, дошел до наших дней. Памятник имеет трехступенчатую, а вернее, трехэтажную конфигурацию. Первый этаж напоминает широкую площадку. В нижней части этой площадки находится маленькая аркообразная пещера с двумя входными дверьми. До последнего времени вокруг этой площадки сохранялись признаки обнесенных небольшой изгородью и разрушенных захоронений. Второй этаж состоит из двух четырехугольных колонн, расположенных по бокам и восьмиугольной колонны посередине. Обе боковые колонны соединены с центральной колонной аркообразной кладкой. Третий этаж памятника состоит из трех архитектурных прекрасно исполненных колонн. Село Агуди - одно из старинных азербайджанских сел района. Постановлением парламента Армении оно было переименовано в Агиту. В настоящее время армяне пытаются представить этот памятник как "древнеармянский".

Кладбище Ашагы Шорджа

Ашагы Шорджа - село Ново-Баязедского уезда Иреванской губернии, а затем Басаркечарского (Варденисского) района, в котором проживали только азербайджанцы. В 1918 году армяне учинили резню в Ашагы Шорджа. В ноябре-декабре 1988 года азербайджанцы были окончательно депортированы со своих исконных земель, кладбище села Ашагы Шорджа разрушено, а село, как и другие азербайджанские села Армении, превращено в руины.

Надгробный памятник Ашугу Алескеру. Басаркечарский район

Корифей ашугского искусства Азербайджана Ашуг Алескер родился в 1821 году в селе Агкилсе Гейчинского махала Басаркечарского округа (ныне Варденисский район) Иреванского ханства. Алескер,

В 1935 году Агкилсе было переименовано в Азат.

В 1918 г. армянские вооруженные отряды захватили Гейчинский махал, и до установления советской власти в Армении Ашуг Алескер проживал в качестве беженца в Кяльбаджарском районе. В 1921 году Ашыг Алескер вернулся в родное село и умер здесь в 1926 году. В 1972 году в честь его 150-летия на могиле ашуга был установлен памятник.

После депортации жителей села Агкилсе в 1988-1989-х годах, армянские вандалы разрушили надгробный памятник Ашугу Алескеру.

Демирбулагская мечеть

В начале XX века в Демирбулагском квартале, где проживали исключительно азербайджанцы, были зарегистрированы три мечети: мечеть Гаджи Новруз Али-бека, мечеть Гаджи Джафара и Демирбулагская мечеть. Так как Демирбулагская мечеть располагалась недалеко от моста через реку Гедар, ее также называли мечетью Керпюгулагы. Две из этих мечетей стали жертвами репрессий 1930-х годов и генерального плана города Ереван. До 1988 года единственной действующей мечетью в Ереване оставалась построенная Гаджи Музаффар агой мечеть, известная как Чатирли. Надпись на фасаде указывала на завершение строительства мечети в 1327 году хиджры, т.е. в 1909 году по христианскому летоисчислению. Минарет у мечети отсутствовал. Вместо него на крыше была сооружена квадратная площадка, высотой 1,5-2 м, на которой построена открытая беседка, окаймленная железными решетками. Крыша беседки была сделана из железного листа и напоминала зонтик, поэтому мечеть называлась Чатирли (зонтичная). С архитектурной точки зрения, такие мечети относятся к типам мечетей "Гюльдесте". Впоследствии эта мечеть, в соответствии с месторасположением, в официальных документах стала называться Демирбулагской.

23 февраля 1988 года армянские националисты подожгли Демирбулагскую мечеть и ереванскую азербайджанскую среднюю школу № 9 им. М.Ф. Ахундова. В 1990 году Демирбулагская мечеть была разрушена до основания, а на ее месте было построено высотное жилое здание.

Мавзолей Эмир Саада

Единственным сохранившимся в окрестностях Еревана историческим и архитектурным памятником, принадлежащим азербайджанцам, является мавзолей Эмир Саада, располагающийся недалеко от города, в селе Джафарабад (переименовано в Аргаванд), на дороге Ереван-Эчмиадзин.

Мавзолей Эмир Саада был построен в 1413 году Пир Хусейном, сыном Эмир Саада, одним из эмиров Гарагоюнлу.

Мавзолей отличается от других средневековых сооружений этого края тем, что построен не из кирпича, а из местного красного туфа. Высота 12-гранного мавзолея Эмир Саада, относящегося к нахичеванской зодческой школе, - 12 метров с учетом купола. Диаметр внутренней окружности надземной части мавзолея составляет 5 метров. Цокольная часть гробницы сооружена из плотного туфа, который уложен в три ряда общей высотой в 56 см. На высоте 12 камней от цоколя расположены два маленьких световых проема, ориентированных на север и юг. Украшенная резьбой сводчатая дверь гробницы находится в восточной стене. Широкий пояс фриза, находящегося непосредственно под карнизом купола, целиком покрыт арабской вязью. Благодаря тому, что надпись находится под карнизом и на довольно значительной высоте, она сохранилась почти без повреждений.

Этот средневековый мавзолей официально назван в Армении "Туркменским мавзолеем", так же, как Голубую мечеть после ремонтно-реставрационных работ назвали "иранской" или "персидской". Памятник азербайджанского государства Гарагоюнлу - Мавзолей Амир Саада - был включен в список исторических памятников, охраняемых государством, под названием "мавзолей, принадлежащий семье туркменских эмиров".

Кладбище села Гюллюбулаг

Село Гюллюбулаг было одним из самых крупных сел Агбабинского (ныне Амасийский) района Западного Азербайджана. До 1988 года в этом селе проживали азербайджанцы. После их депортации в 1988 году, в селе Гюллюбулаг были размещены армяне, прибывшие из Богдановского района Грузии.

На территории Гюллюбулаг прежде существовали топонимы, связанные с именами народных героев: пещера Кероглу, ущелье Нигяр, луг Наби и т.д. В селе находились мечети и святилища. Жителям был присущ своеобразный фольклор и традиции.

В 2007 году село было переименовано в Бюракн.

Кладбище села Сарал

Село Сарал было одним из крупных сел округа Беюк Гаракилсе Александропольского уезда Иреванской губернии. Затем его включили в состав Хамамлинского (ныне Спитакского) района. Село расположено в 7 км восточнее районного центра, на правом берегу реки Памбак. Первоначальное название села было Сараллы.

В ноябре-декабре 1988 года жители села - азербайджанцы подверглись депортации. После этого сельское кладбище было разрушено армянскими вандалами. В 1991 году азербайджанское село было переименовано в Нор Хачакар.

Караван-сарай Салим (Шах Аббас)

Караван-сарай находился на территории Кешишкендского (ныне Егегнадзор) района Дерелеязской области, выше села Агкенд (переименовано в Агджанадзор) примерно на 700 м, на Салимском перевале горы Алаяз. Назывался караван-сарай Салим происходит от названия перевала.

На полукруглой надписи, имеющейся вверху входной двери караван-сарая, арабским алфавитом записан "паспорт" здания. В нем говорится, что оно построено в 1328-29 годах по григорианскому календарю Абу Саидом Хан Бахадуром (речь идет об Абу Саиде Хан Бахадуре, который был одним из наследников Чингиз хана, в 1316-1335 одах занимал престол Эльханидского государства). Однако армяне, утверждая, что этот памятник был построен во времена "армянского князя" Чезаре Орбеляна, пытаются представить его в качестве армянского памятника.

В селе Агкенд, расположенном вблизи караван-сарая, до 1918 года жили только азербайджанские тюрки. Первые армяне (всего 172 человека) были переселены в село в 1923-1925 годах.

Мечеть Сардара

В трудах путешественников и исследователей нередко упоминалась расположенная в Иреванской крепости, около Сардарского дворца, мечеть: Сардар или Аббас-Мирза. Изучение официальных документов и исследований последних лет показало, что, несмотря на упоминание в источниках разных названий, речь идет об одном и том же редком архитектурном памятнике того времени - мечети Сардар, которая в разное время называлась по-разному. В некоторых документах, относящихся к периоду завоевания Иреванской крепости Россией, эта мечеть упоминалась как мечеть Аббас-Мирзы. По-видимому, то, что в начале XIX века наследный принц Аббас-Мирза перестроил эту мечеть, и послужило причиной того, что мечеть стала называться его именем. Как и все материально-культурное наследие азербайджанского народа, мечеть Аббас-Мирза была по частям уничтожена.

После того как в 1864 году русские войска перестали использовать Иреванскую крепость в качестве военно-фортификационного сооружения, историко-архитектурные памятники крепости, в том числе мечеть Сардар, подверглись серьезным разрушениям. В начале XX века в этой мечети были размещены армянские беженцы из Турции. В советский период мечеть по частям была снесена. До последнего времени остался лишь остаток стены высотой 2-3 метра. Армянское правительство в 2007 году представило Совету Европы список "охраняемых исторических памятников", в который был включен и остаток стены мечети. Однако армянские вандалы в середине ноября 2014 года полностью разрушили "охраняемый" объект.