Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты представителей Азербайджана и Армении способствуют нормализации обстановки
С момента подписания Совместной декларации в Белом доме произошло много событий. Начались торговые отношения, в частности, экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил 22 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, находящимся с официальным визитом в нашей стране.
Отметив начало взаимных визитов и встреч между представителями гражданского общества и СМИ Азербайджана и Армении, глава государства подчеркнул, что это способствует нормализации обстановки.
