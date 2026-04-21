В Каспийском море начинается топливная заправка методом «судно-судно»

ЗАО SOCAR Petroleum объявило о начале операций по топливной заправке (бункеровке) методом "судно-судно" в акватории Каспийского моря.

Как сообщили Day.Az в ЗАО, этот шаг, являясь новым этапом в развитии компании, укрепляет позиции Азербайджана в сфере морской логистики и топливного снабжения.

Первая операция по бункеровке методом "судно-судно" была успешно проведена в соответствии с международными стандартами. Такой подход позволяет оперативно снабжать суда топливом без захода в порт и значительно повышает эффективность обслуживания.

Успешный старт еще раз подтвердил высокую оперативную готовность и профессиональную компетентность компании, а также тот факт, что все процессы выполняются в соответствии с международными требованиями.

В будущем SOCAR Petroleum планирует расширить операции по бункеровке, внедрить высококачественное судовое топливо DMA, IFO, VLSFO и MGO (ISO 8217), а также развивать инфраструктуру снабжения.

Запуск этой деятельности внесет значительный вклад в развитие морской инфраструктуры в Каспийском регионе, укрепит роль Азербайджана в международных транспортных и энергетических коридорах и создаст дополнительные возможности для повышения транзитного потенциала страны.

В морской терминологии бункеровка - это процесс заправки судов топливом и моторными маслами для обеспечения их движения и работы внутренних систем. Этот процесс технически выполняется методами "судно-судно" и "берег-судно".