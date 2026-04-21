Одна из стран сократит срок безвизового въезда для туристов

Срок безвизового въезда в Таиланд для иностранных туристов будет сокращен вдвое, с 60 до 30 дней.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткео.

Глава МИД отметил, что некоторые иностранцы используют 60-дневный срок безвизового пребывания в преступных целях. Поэтому сокращение срока безвизового режима станет мерой для борьбы с преступностью, в первую очередь, с финансовой составляющей онлайн-мошеннических операций. Такие незаконные операции напрямую зависят от длительности пребывания в Таиланде иностранцев, использующих многочисленные банковские счета, на которые поступают деньги из мошеннических колл-центров.

По словам Пхуангкеткео, настоящему туристу вполне хватит 30 дней для нахождения в королевстве.