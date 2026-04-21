В Шахдаге выпал почти 1 метр снега.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 87 см, в Кяльбаджаре - 4 см, в Лачине - 2 см, в Грызе, Хыналыге, Гусаре (Лаза), Загатале (Алибей) - 1 см.

Количество выпавших осадков зафиксировано: в Огузе - 59 мм, Шеки - 54 мм, Гахе (Сарыбаш) - 43 мм, Габале - 36 мм, Шамахе и Мингячевире - 29 мм, Загатале - 24 мм, Гёйчае и Балакене - 22 мм, Тертере - 21 мм, Горанбое и Евлахе - 20 мм, Нафталане - 19 мм, Гёйгёле - 18 мм, Гаджигабуле и Гобустане - 16 мм, Лерике - 14 мм, Шамкире и Хызы - 13 мм, Халтане и Барде - 12 мм, Кюрдамире, Гедабее, Гяндже и Шахбузе - 11 мм, Дашкесане и Ярдымлы - 10 мм, Садараке - 9 мм, Зардабе - 8 мм, Сабирабаде, Лянкяране и Агдаме - 7 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 6 мм, Астаре, Имишли и Гусаре - 4 мм, Нахчыване, Ордубаде, Товузе, Билясуваре, Бейлагане, Ширване и Губе - 3 мм, Шабране - 2 мм, Нефтчале, Джебраиле, Джульфе, Хачмазе, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 1 мм.

