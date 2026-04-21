Делегация USTDA изучает возможности сотрудничества с Азербайджаном в ядерной энергетике и ИИ

Делегация Агентства США по торговле и развитию (USTDA) изучает возможности сотрудничества с Азербайджаном в области ядерной энергетики, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и других сфер.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend менеджер USTDA по странам Европы и Евразии Сара Леминг.

"Мы видим реальные возможности в Азербайджане, именно поэтому мы находимся в Баку. В рамках этой технической миссии USTDA сосредоточено на возможностях в энергетике и цифровой инфраструктуре. В частности, делегация взаимодействует с азербайджанскими партнёрами для изучения проектов в приоритетных секторах, включая сжиженный природный газ, гражданскую ядерную энергетику, передачу электроэнергии, инфраструктуру ИИ, кибербезопасность и цифровую связность", - сказала она.

Леминг отметила, что эти сектора способствуют долгосрочному цифровому развитию Азербайджана и укреплению энергетической безопасности, одновременно продвигая экономические и стратегические интересы США.

"USTDA также уделяет приоритетное внимание партнёрствам с государственным и частным секторами в сфере транспорта и критически важных минералов, где это применимо. Мы являемся основным инструментом правительства США по развитию инфраструктуры за рубежом, и наша роль заключается в том, чтобы помогать партнёрам превращать надёжные идеи в проекты, которые действительно могут быть реализованы.

USTDA поддерживает подготовку крупномасштабных инфраструктурных проектов, финансируя пилотные инициативы и технико-экономические обоснования. Это ключевые инструменты планирования, которые помогают определить технические требования проекта и пути привлечения финансирования. Наибольшую вероятность получить нашу поддержку имеют проекты в сферах взаимного приоритета, включая энергетику и цифровую инфраструктуру. Мы рассматриваем проекты, у которых есть высокая вероятность привлечения финансирования и где наши партнёры заинтересованы в высококачественных, инновационных технологиях, которые предлагает США", - пояснила она.

Леминг также добавила, что USTDA привлекает технических экспертов для поддержки процесса принятия решений агентства по потенциальным проектам в портфеле.

"Их мнение имеет решающее значение для нашего анализа того, какие инициативы мы принимаем к финансированию. Наши технические эксперты также обладают высокой квалификацией в определении ключевых вопросов, которые должно охватывать исследование, чтобы помочь проекту привлечь финансирование", - отметила она.

Леминг подчеркнула, что USTDA использует несколько критериев при оценке проектов.

"Главным из них является то, представляет ли проект стратегический интерес как для Азербайджана, так и для США. Среди других важных факторов - привлекательность проекта для американского бизнес-сообщества, а также высокая вероятность того, что он будет профинансирован после оказания поддержки со стороны USTDA. Агентство финансирует проекты как государственных структур, так и частного сектора, и делегация в ходе визита в Баку проводит встречи с представителями обоих направлений", - отметила она.