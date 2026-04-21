Азербайджан поддерживает идею увеличения представительства африканских стран в СБ ООН

Азербайджан поддерживает идею расширения представительства африканских стран в Совете Безопасности (СБ) ООН среди государств-членов организации.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев в ходе обсуждения Африканской модели реформы Совета Безопасности ООН в рамках межправительственных переговоров по вопросам расширения членства и справедливого представительства в Совете Безопасности ООН.

Он отметил, что Азербайджан усилил диалог и партнерство с африканскими странами в различных сферах, включая мир и безопасность, устойчивое развитие и гуманитарное сотрудничество.

"Мы разделяем позицию, отраженную в Африканской модели, и считаем, что Совет Безопасности не должен использоваться для продвижения национальных политических повесток и не должен вмешиваться в вопросы, не представляющие угрозы международному миру и безопасности. Кроме того, важно подчеркнуть, что наряду с расширением представительства основной целью реформ должно стать повышение общей эффективности, подотчетности и прозрачности Совета. Это должно обеспечить способность Совета решительно и легитимно реагировать на современные вызовы, а также сохранять центральную роль в международной архитектуре безопасности посредством полного и последовательного выполнения его решений", - отметил он.

По его словам, вопрос вето остается одним из ключевых элементов реформы Совета Безопасности. "В этом контексте мы вновь подчеркиваем необходимость внимательного, глубокого и сравнительного анализа влияния права вето на эффективность выполнения Советом своего мандата, а также изучения рисков, дисбалансов и последствий с точки зрения равенства, которые могут возникнуть в результате любых изменений. Мы также приветствуем практические предложения, содержащиеся в Африканской модели и направленные на совершенствование методов работы Совета Безопасности и укрепление его отношений с Генеральной Ассамблеей. Мы согласны с позицией Африки о том, что Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея должны теснее сотрудничать в рамках своих мандатов, выстраивая взаимодействие и гармоничные отношения без вмешательства в сферы взаимной ответственности", - подчеркнул Тофиг Мусаев.