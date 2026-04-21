В Италии продают дома за 1€

Объединение десяти муниципалитетов к северу от провинции Виченца выставило на продажу ветхую недвижимость за символический 1€, чтобы вернуть жизнь в горные районы и остановить отток населения.

Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити инициировал план реконструкции в рамках программы "Pnrr Green Communities". Несмотря на то, что срок подачи заявок истек 16 апреля, цифры подтверждают огромный интерес к инициативе.

Так, в офисы Союза поступило 78 официальных предложений о покупке, из них девять - из-за границы и пять - от иностранных граждан, проживающих в Италии. Из 385 объектов недвижимости, первоначально заявленных как неиспользуемые, на рынок фактически поступило 24 здания.

Президент Союза и мэр Монте-ди-Мало Мозе Скварцон определяет эту операцию как "инвестицию в жизнь, а не в деньги".

"Главная цель - вернуть людей в места, которые опустели в погоне за современностью и комфортом", - передает его слова издание.

Окончательный список покупателей, готовых инвестировать в ветхое жилье, объявят в начале мая.