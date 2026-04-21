Сегодня лучше отдохнуть и расслабиться

Cегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Весь день звезды будут склонять к активным, энергичным действиям, однако организм будет активно противиться этому порыву, предпочитая отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений в течение дня. Опоздать на встречу, забыть что-либо, ляпнуть что-то не то сегодня будет проще обычного. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня день будет склонять Овна к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно сегодня Овну легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Овен может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют ему сегодня взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут - так будет надежней.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Тельца приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей - в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке - Телец будет ощущать себя не в своей тарелке. Сегодня ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.

Близнецы

Сегодня поведение Близнецов во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют их запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если сегодняшний день не поставит перед Близнецами никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в их гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Близнецы покажут гораздо больше того, на что они обычно способны!

Рак

Сегодня в жизни Рака возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Раку не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, "стрелка" на колготках, возникший на пустом месте спор... Все это и многое другое может ожидать Рака в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Раку меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Или же принять все как есть, отложить дела и использовать день для того, чтобы набраться сил - завтра они обязательно пригодятся!

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Льву достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Льва сегодняшний день, сделает все остальное: Лев получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

Дева

Сегодня звезды гороскопа не советуют Деве браться за любые дела, где она вынуждена полагаться на других, - вольно или невольно окружающие способны ее подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Деве сегодня придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Деве необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

Весы

Сегодня Весы рискуют стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Весам сегодня придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен их словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Весы сегодня как следует разозлить, они не полезут за словом в карман и сумеют дать отпор обидчику!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа предвещают Скорпиону отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Скорпион способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его взрывная энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху. Но есть условие - в этот день нельзя поддаваться негативу и раздражению, иначе вся ваша бурная энергия обернется против вас.

Стрелец

Сегодня отличительной чертой в гороскопе Стрельца может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Стрельцу сегодня будет сложно принять любое решение, даже если от него потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от него стремительных действий, Стрелец рискует "зависнуть" или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, сегодня ему необходимо сохранять хладнокровие. А лучше - избегать любых ответственных шагов.

Козерог

Сегодня ситуация может заставить Козерога отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно - о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Козерогу смириться. Поступившись чем-то сегодня, Козерог не пожалеет - со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Козерогу точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

Водолей

Сегодня в гороскопе Водолея будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Водолей будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Сегодня он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Водолей не останется внакладе - благодарность окружающих поднимет Водолея и в чужих, и в собственных глазах.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать ими! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Рыбами, пусть даже из самых благих побуждений. Самим же Рыбам будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: они способны выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Рыбам не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют им проявлять твердость, говоря окружающим "нет" и мешая им сесть себе на шею.