Массовый сбой в работе соцсети Х
Пользователи соцсети X из нескольких стран пожаловались на работу соцсети.
Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Наибольшее количество жалоб поступает из США - более пяти тысяч.
Жалобы на работу соцсети поступили также из Канады, Франции, Германии, Великобритании и других стран.
В этот же день пользователи со всего мира жаловались на сбои в работе ChatGPT. ИИ-бот не отвечает на запросы. Приложение в большинстве случаев вовсе не открывается. Проблемы с работой чата возникли в США, Нидерландах, Германии и России.
