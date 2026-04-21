Массовый сбой в работе соцсети Х

Пользователи соцсети X из нескольких стран пожаловались на работу соцсети.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступает из США - более пяти тысяч.

Жалобы на работу соцсети поступили также из Канады, Франции, Германии, Великобритании и других стран.

В этот же день пользователи со всего мира жаловались на сбои в работе ChatGPT. ИИ-бот не отвечает на запросы. Приложение в большинстве случаев вовсе не открывается. Проблемы с работой чата возникли в США, Нидерландах, Германии и России.