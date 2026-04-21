Мерц назвал способных говорить с Трампом политиков

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сейчас в Европе только он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте могут нормально общаться с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на ежегодном приеме Федеральной ассоциации германских банков Мерц назвал себя и Рютте единственными, кто "относительно доверительно и хорошо" может говорить с Трампом.

"Остальные по какой бы то ни было причине, возможно, испытывают больше проблем с ним", - отметил он.

Мерц добавил, что главе германского правительства следует найти общий язык с любым президентом США. Он таже отметил, что общение с Трампом за закрытыми дверьми идет лучше, чем на публике. "Но все равно не совсем хорошо. Просто сложно", - заключил он.