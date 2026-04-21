Арагчи поговорил с пакистанским коллегой

Нарушение режима прекращения огня и угрозы со стороны США препятствуют дипломатическому процессу.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

"Нарушение режима прекращения огня и угрозы США мешают дипломатическому процессу", - подчеркнул А.Арагчи, поблагодарив Исхака Дара за усилия Пакистана в переговорном процессе.

По словам главы МИД Ирана, в ходе беседы стороны обсудили региональные события и вопросы, связанные с режимом прекращения огня.

"Иран примет решение о своих дальнейших шагах с учетом всех аспектов", - говорится в подробной информации о телефонном разговоре.