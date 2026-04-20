В Турции будет ограничено владение оружием
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции примут дополнительные правовые меры для ограничения владения огнестрельным оружием в стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом он сказал после заседания Кабинета министров.
По его словам, после недавних вооружённых инцидентов в школах будут усилены меры безопасности, а ответственность владельцев оружия будет повышена.
Эрдоган отметил, что в результате событий в Кахраманмараше и Шанлыурфе погибли и получили ранения многочисленные люди.
Президент также добавил, что борьба с фейковой информацией в социальных сетях будет усилена, "виртуальные патрули" расширены, а кибербезопасность правоохранительных органов усилена.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре