Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Глобальная экономика трещит по швам под ударами тарифных войн, коллапса логистических цепочек и геополитических мин, заложенных на ключевых маршрутах от Суэца до Малаккского пролива. И именно в этих условиях на евразийском пространстве рождается нечто по-настоящему редкое и действенное.

Организация тюркских государств - ОТГ, которую сами участники с гордостью и теплотой называют "семейным советом", - перестает быть просто удобной площадкой для саммитов и фото. На наших глазах она превращается в один из самых прагматичных и эффективных инструментов геоэкономического реванша XXI века.

Это не претенциозный военный блок и не амбициозный политический союз, стремящийся кого-то "перевесить" - а нечто более опасное для старых игроков: живое, гибкое и предельно практичное объединение, которое умеет делать то, что сегодня важнее всего - соединять транспортные артерии, синхронизировать энергетику и направлять инвестиции туда, где они реально работают.

В мире, где привычные глобальные цепочки поставок стали хрупкими, как тонкий фарфор на краю стола, ОТГ тихо и уверенно создает параллельную, устойчивую и, главное, свою реальность.

И в этом - ее настоящая, пугающая многих сила.

Неформальная встреча Совета министров иностранных дел ОТГ 18 апреля 2026 года в Анталье, прошедшая на полях V Дипломатического форума, подтвердила этот тренд. Под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана министры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев обсудили координацию внешней политики, региональные вызовы и перспективы взаимодействия с внешними партнерами. Для Азербайджана, который принял председательство после Габалинского саммита в октябре 2025 года, эта встреча стала возможностью перевести общие цели в конкретные рабочие договоренности.

Экономический фундамент ОТГ выглядит солидно. По данным за январь-сентябрь 2025 года совокупный номинальный ВВП стран-участниц составил около 1,79 трлн долларов, что соответствует примерно 2% мирового ВВП. Средний рост экономики региона достиг 6%, более чем вдвое превысив глобальный показатель. Лидерами стали Кыргызстан (около 10-11%), Узбекистан (7,2%) и Казахстан (6,2-6,6%). Азербайджан и Турция показали более умеренные темпы - 1,3-3% и 3-4% соответственно, что тем не менее обеспечило положительную динамику на фоне замедления в Европе. Население объединения превышает 170 млн человек, а общий торговый оборот стран ОТГ за девять месяцев 2025 года приблизился к 958,5 млрд долларов, или 3,6% глобальной торговли.

Взаимная торговля внутри организации остается ключевым индикатором прогресса. Еще несколько лет назад ее доля в общем внешнеторговом обороте участников составляла около 3%. К 2024-2025 годам она выросла до 7%, а абсолютный объем, по разным оценкам, колеблется от 45 млрд до 100 млрд долларов. Турция увеличила товарооборот с партнерами по ОТГ до 62,6 млрд долларов. За этими цифрами стоят конкретные потоки: казахстанская нефть и уран, азербайджанский природный газ, узбекская сельхозпродукция и хлопок, турецкие промышленные товары и технологии. Взаимные инвестиции пока скромны - около 2 млрд долларов за первое полугодие 2025 года, - но они уже закладывают основу для кооперации в промышленности и инфраструктуре.

Центральным элементом этой интеграции стал Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), соединяющий Китай с Европой через Центральную Азию, Каспий, Азербайджан и Турцию.

В условиях, когда северный маршрут через Россию подвержен санкционным и логистическим ограничениям, а морские пути страдают от перегрузки и инцидентов в Красном море, Средний коридор предлагает более короткую, предсказуемую и диверсифицированную альтернативу. По данным министерства транспорта Казахстана, объем грузоперевозок по коридору вырос в 2024 году на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году объем сохранился на уровне около 4,1-4,5 млн тонн, при этом контейнерные перевозки увеличились на 36% - до 77 тыс. TEU. К 2030 году планируется довести общий объем до 11 млн тонн, а контейнерные - до 300 тыс. TEU к 2029 году.

Азербайджан играет в этом процессе роль ключевого связующего звена. Модернизация бакинского порта, развитие железнодорожного участка Баку-Тбилиси-Карс и расширение пропускной способности каспийских портов Актау и Курык в Казахстане создают непрерывную цепочку.

Портфель проектов включает цифровизацию таможенных процедур, внедрение электронных разрешений и унификацию стандартов. Тюркский инвестиционный фонд, учрежденный в 2023 году с капиталом в 500 млн долларов, начал реальное финансирование инфраструктурных инициатив в первом квартале 2026 года. Это не только ускоряет реализацию коридора, но и снижает зависимость от внешних источников финансирования.

Важно отметить, что ОТГ не создает альтернативу существующим форматам, а дополняет их. Казахстан и Кыргызстан сохраняют членство в Евразийском экономическом союзе, Узбекистан придерживается многовекторной политики, а Турция развивает таможенный союз с ЕС. Азербайджан, со своей стороны, предлагает практические решения: от энергетического моста через Каспий до потенциального развития Зангезурского коридора как дополнительной транспортной артерии. Такой подход позволяет организации оставаться гибкой и избегать жесткой конкуренции с другими блоками.

Стратегические документы - "Видение тюркского мира - 2040" и пятилетняя программа - задают рамки для дальнейшего развития.

Среди приоритетов - создание Союза тюркских торгово-промышленных палат, совместные проекты в зеленой энергетике, цифровизации и туризме. Эти направления отвечают глобальным трендам: переходу к низкоуглеродной экономике и цифровизации логистики. Для Азербайджана, обладающего значительными запасами газа и растущим потенциалом возобновляемых источников, это открывает возможности для экспорта "зеленой" энергии и технологий.

Тем не менее вызовы сохраняются и требуют системного подхода. Доля внутрирегиональной торговли все еще невелика по сравнению с внешними потоками. Инфраструктурные разрывы оцениваются в десятки миллиардов евро только по железным дорогам и портам. Различия в институциональных системах - от членства в ЕАЭС до ассоциации Турции с ЕС - создают дополнительные сложности в гармонизации правил. Однако именно эти различия стимулируют поиск компромиссов. Опыт последних лет показывает, что организация способна двигаться вперед через практические шаги, а не декларации.

Китай продвигает "Один пояс, один путь", но одновременно диверсифицирует риски. ЕС в рамках "Global Gateway" и США через партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе ищут устойчивые пути, избегая Суэцкого канала из-за хуситских атак в Красном море и потенциальной эскалации в зоне Персидского залива или Ирана.

В этом вакууме Транскаспийский международный транспортный маршрут через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию или Турцию и далее в Европу становится не просто альтернативой, а стратегическим активом.

ОТГ не противопоставляет себя ни одному из глобальных игроков. Напротив, она дополняет существующие инициативы: синхронизируется с китайским Шелковым путем по меморандумам 2015-2022 годов, вписывается в европейскую "Global Gateway", где ЕС выделил около 3 миллиардов евро именно на развитие коридора в пакете 12 миллиардов евро для Центральной Азии, и снижает зависимость от российских и иранских маршрутов.

Это классический пример коннективной дипломатии - прагматичной геоэкономики, где культурно-языковая близость тюркских народов, общая история и отсутствие глубоких исторических конфликтов минимизируют политические издержки интеграции, а географическое положение превращает регион в естественный хаб Евразии.

И потому неформальное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ в Анталье 18 апреля 2026 года в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума стало ярким подтверждением сдвига. Решение о более частых встречах МИД было принято на 12-м саммите в Габале в октябре 2025 года.

Это не риторика: за последние годы инфраструктура модернизируется - порты Актау, Алят, железнодорожные узлы, вводится цифровизация таможни и зеленые стандарты. Организация пока не достигла полной институциональной зрелости - нет единого таможенного союза, как в ЕС, или наднациональных органов, как в ЕАЭС, - но обладает внутренней динамикой, которой часто не хватает другим региональным объединениям.

Взаимная торговля стран ОТГ в 2025 году превысила 11,9 миллиарда долларов с ростом по сравнению с предыдущими периодами. За 2020-2024 годы торговля Турции с тюркскими государствами достигла 62,6 миллиарда долларов. Экономики ОТГ показали средний рост 6,86 процента в 2025 году - более чем вдвое выше мирового.

Ключевой тест ближайших лет - способность привлекать крупные инвестиции. Здесь запущен Тюркский инвестиционный фонд, проектная деятельность которого стартует в 2026 году. Фонд ориентирован на инфраструктуру, устойчивое развитие и совместные проекты.

Азербайджан и партнеры уже демонстрируют модель: предложения о совместных военных учениях ОТГ в 2026 году, инициированные Баку на габалинском саммите, создание зеленого энергетического коридора для экспорта возобновляемой энергии из Центральной Азии и Азербайджана в Европу, цифровизация логистики и промышленная кооперация в автомобилестроении, сельхозмашинах и фармацевтике.

Председательство Азербайджана в ОТГ, принятое в Габале в октябре 2025 года под лозунгом Региональный мир и безопасность, - это не формальность. Баку использует свое географическое положение - Каспийский хаб, порты Алят и Баку, железные дороги Баку-Тбилиси-Карс - и постконфликтную стабильность для демонстрации модели интеграции, основанной на экономической логике и взаимном доверии, а не на идеологии.

Масштабирование Среднего коридора дополняется Зангезурским коридором для прямого выхода на Турцию и Нахичевань, развивается промышленная кооперация через совместные предприятия и цепочки добавленной стоимости, укрепляется энергетическая связность в виде зеленого коридора и экспорта газа и электроэнергии, а также гуманитарное измерение через образование, туризм и планы на единый алфавит с большим конгрессом в Баку.

В условиях глобальной неопределенности - торговых войн, климатических рисков, геополитических шоков - такая интеграция становится одним из наиболее рациональных ответов. В отличие от ЕАЭС, где доминирует Россия, или ШОС, где преобладает Китай, ОТГ строится на горизонтальном партнерстве равных с акцентом на взаимную выгоду и минимальные политические условия.

По оценкам экспертов, при инвестициях около 18,5 миллиарда евро в инфраструктуру - порты, железные дороги, логистические центры - объемы контейнерных перевозок могут вырасти в разы, а время транзита сократиться вдвое. ОТГ уже создает консультативные платформы по транспорту, энергетике и кибербезопасности.

Конечно, вызовы остаются: различия в институциональных системах, где Турция - член НАТО и таможенного союза ЕС, а Казахстан и Кыргызстан - в ЕАЭС, инфраструктурные "узкие места" - конкуренция с Ираном и Россией. Однако прагматизм и экономическая целесообразность перевешивают.

Будущее покажет скорость трансформации семейного совета в полноценный фактор евразийской геоэкономики, но траектория ясна: от обсуждений к конкретным проектам, от культурной близости к транспортно-энергетической и инвестиционной связности. Для Азербайджана и партнеров по Организации Тюркских Государств это означает продолжение работы над проектами, которые повышают конкурентоспособность всего региона. В эпоху, когда глобальные цепочки поставок уязвимы как никогда, тюркская интеграция предлагает устойчивый, диверсифицированный и взаимовыгодный путь. Это не противопоставление полюсам, а вклад в устойчивость всей евразийской торговли.

В этом - историческая миссия. Средний коридор, энергетические хабы, цифровые коридоры и транспортные артерии, соединяющие Каспий с Анатолией, Центральной Азией и дальше - до Китая и Европы, - уже сегодня становятся новой жизненной артерией континента. То, что еще вчера казалось амбициозной мечтой, завтра превратится в неотъемлемую часть глобальной экономики XXI века.

Тюркский мир не ищет чужого места под солнцем. Он создает свое - яркое, современное, открытое. Место, где древние караванные пути возрождаются в форме высокоскоростных магистралей и оптоволоконных линий, где энергия солнца и ветра Азербайджана питает заводы в Узбекистане, а логистические центры в Казахстане обеспечивают бесперебойные поставки в Турцию и Венгрию.

Это не просто экономика, а новая геоэкономическая реальность, в которой братские народы, связанные общей историей, языком и видением будущего, вместе строят пространство стабильности и процветания.

Пространство, где сила рождается не из конфронтации, а из синергии. Где каждый шаг вперед одного становится победой для всех.

И когда через десятилетия историки будут писать о великом возрождении Евразии, они обязательно отметят: все началось здесь - в Баку, Астане, Анкаре и Ташкенте. С общего решения идти вместе. Идти вперед. Идти как один народ, разделенный границами, но соединенный сердцем и волей.

Тюркский мир не просто возвращается на карту. Он ее перерисовывает. И делает это красиво.