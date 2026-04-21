Названа лучшая футбольная команда в мире

Футбольный клуб "ПСЖ" стал командой года по версии престижной премии Laureus World Sports Awards.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, парижский клуб получил награду благодаря успешному 2025 году, в котором завоевал шесть трофеев, включая первую в своей истории победу в Лиге чемпионов.

В борьбе за награду "ПСЖ" опередил женскую сборную Англии по футболу, чемпиона НБА "Оклахома-Сити Тандер", команду "Макларен", ставшую обладателем Кубка конструкторов в Формуле-1, а также женскую сборную Индии по крикету и сборную Европы по гольфу.

Отметим, что лучшим спортсменом года по версии Laureus был признан испанский теннисист Карлос Алькарас.