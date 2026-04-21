Предвыборное безумие в Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская оппозиция это реально паноптикум. Паноптикум, в котором представлены не физические уродства, а идеологические. Наблюдая за предвыборной картиной в Армении, приходилось слышать много глупых, смешных, ложных и провокационных заявлений и обещаний. Но дно, оказывается, все еще не пройдено.

Некто Шаген Арутюнян, идущий на выборы в блоке с "Крыльями единства" Армана Татояна, выступил на съезде своего партнера и заявил о необходимости пересмотра условий Карсского договора. "Отныне невозможно продолжать жить как раньше", считает он. Перед армянами, заявил Арутюнян, стоит выбор - "независимость или ложный мир, свобода или конформизм, честь или гордыня. Либо будем существовать, смирившись, либо строить свое независимое государство. Пришло время встать и бороться".

Вот так вот, и никак иначе.

Поясним - "пересмотреть" Карсский договор это означает пересмотреть границы государств Южного Кавказа и Турции в пользу Армении. Армянство очень надеялось, что за все оказанные державам услуги оно получит куда больший кусок чужого пирога, чем ей в конечном итоге ей достался. Аппетиты у националистов были очень большие. И сейчас потаенные мечты нет-нет да вырываются у реваншистской оппозиции на свободу. Самый забавный аргумент, которым пытаются оперировать реваншисты, это то, что после развала СССР Армения, дескать, не ратифицировала Карский договор.

Недавно какая-то деятельница (имени, к сожалению, в видео не было) рассуждала в ток-шоу о завершении срока Карсского договора, утверждала, что он был заключен на 100 лет и не действует уже четыре года. Только армянская политологическая и научная мысль могла дойти до подобных выводов. Согласно логике сторонников денонсации Карсского и Московского договоров, через сто лет границы государств автоматически перестают быть границами и их можно спокойно перекроить.

На самом деле договор бессрочный, в его тексте нет никаких упоминаний о сроках.

Если быть откровенными до конца, то день подписания Карсского договора должен считаться в Армении государственным праздником. Это самый правильный день рождения нынешней Республики Армения. Вместо того, чтобы требовать пересмотра договора, реваншисты и прочие недалекие деятели должны выступать за его сохранение на веки вечные. Потому что пересмотр будет происходить совсем не по тому сценарию, который рисует их воображение. Не Армения получит Нахчыван и турецкие территории, а Азербайджан и Турция вернут себе то, что было у них отнято ради создания для армян национальной республики там, где ее никогда не было. Шаген Арутюнян полагает, что Армения отодвинет границу Турции и получит Анталью? Или что заглотает Нахчыван? Драгоценный, все будет по-другому. И можем без труда рассказать, как именно.

Если армянским националистам не нравятся нынешние границы, пусть знают, что коренным народам этого региона они не нравятся еще больше. Просто соседи Армении имеют разум и умеют смотреть в будущее, которое не должно быть связано с постоянной враждой, ненавистью и кровопролитием. Надо исходить из реалий и строить добрососедские отношения, не оглядываясь на прошлое.

Так вот, если начнется пересмотр границ, от Республики Армения останется совсем немного, и то только по доброй воле добрых соседей.

Армении не стоит больше даже шепотом говорить о какой-то перекройке границ. Она уже попыталась это сделать в начале 90-х, и все знают, чем это закончилось. Опять же, в своих советских границах страна осталась только благодаря доброй воле своего соседа.

Каждый из нынешних оппозиционных претендентов на власть в Армении старается быть оригинальным. Обещать молочные реки в кисельных берегах могут только акулы вроде Самвела Карапетяна или Гагика Царукяна, у которых есть деньги. Всем же остальным, в том числе националистическому планктону остается лишь играть на низменных инстинктах, все еще руководящих некоторыми слоями общества в Армении. А ведь игра на низменных инстинктах это последнее дело.

Армянское общество должно делать выводы. слушая ту белиберду, которой заполняют уши избирателей. Рядовой обыватель может принять за чистую монету громкие призывы националиста, чей папаша возглавлял в прошлом партию "Цегакрон". Название партии говорит само за себя, отправляя к "учению" кровавого Гарегина Нжде. Интересно, что Арутюнян-старший сидел за свои убеждения даже при Серже Саргсяне и назывался политзаключенным! Теперь его сынок возглавляет движение имени папаши и предлагает вернуть Армению в границы "от моря до моря", отменив все международные договора, благодаря которым на Южном Кавказе вообще существует образование под таким названием.

Независимая Армения не ратифицировала Карсский договор? Ну и что? Что из этого следует? Левон Тер-Петросян и его "победоносная" команда не сделали этого по той же безумной причине, по которой Арутюнян призывает договор пересмотреть. Все они, надежды. Левон по глупости воображал, что Армении удастся оставить за собой 20 процентов материковой части Азербайджана, а потом и Нахчыван прихватить. Не удалось. Шаген Шантович вообще способен представить, что будет с Арменией, если она, следуя его совету, решит "встать и бороться", отказавшись от мира? Даже этому дурачку не желаем этого узнать.

А армянское общество должно слушать не кого попало, а законную власть страны, сумевшую осознать реалии и думающую о будущем Армении, а не о дешевых амбициях. Пусть послушают Никола Пашиняна, который постоянно пытается вдолбить своему народу, что "территория независимой Армении идентична территории Советской Армении". И ни одного квадратного метра больше.