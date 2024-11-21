Армянам обещают достать идеи Вудро Вильсона из гроба

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад армянские и прочие СМИ сообщили о странном назначении в будущей администрации Дональда Трампа. Христианский проповедник, член Евангелической церкви и соратник Трампа по имени Джоэл Тенни объявил, что после инаугурации 47-го президента, которая состоится в январе, займет некую должность, "направленную на усиление и продвижение отношений между США и Арменией".

Тенни известен как давний и упорный сторонник армянства. Он встречался с так называемыми "беженцами" и громогласно обвинял Азербайджан в "этнических чистках". Армянские медиа. с радостью делясь этой новостью, уже предвкушают начало новой эры в разрушительной деятельности армянства в нашем регионе. Сам Дональд Трамп вроде как не проявлял никогда большого интереса к Южному Кавказу, но наличие достаточно большого количества проармянских деятелей в его будущей команде может изменить этот подход. Назначение проповедника Тенни заведовать отношениями США и Армении это, конечно, очень странное решение. И дело не в личности армянофила и исламофоба Тенни, а в самой постановке вопроса. Если подобный факт реально имеет место, получается, что диаспоре за какие-то заслуги удалось пробить такое назначение. Потому что США не могут иметь отдельных проповедников... пардон, сотрудников по работе с каждой страной. Их на планете уже почти двести, и Армения это пылинка в интересах Штатов в Евразии. Армянам явно снова морочат голову, а они и рады.

Кстати, проповедник уже начал свою деятельность, не дожидаясь назначения. В соцсетях накануне разместили фото, на котором Тенни стоит у могилы 28-го президента США Вудро Вильсона, положив руку на крышку гроба и радостно улыбаясь. Это фото и жест носят характер некоего месиджа и приурочены к 22 ноября. В этот день в 1920 году президент Вильсон подписал доклад под названием "Решение Президента Соединенных Штатов Америки о границе между Турцией и Арменией, выходе Армении к морю и демилитаризации турецкой территории, прилегающей к армянской границе".

В Армении о так называемом арбитраже Вильсона вспоминают со слезами. Прошло более ста лет, а послевкусие, оставшееся у армянства после подписания этого документа, до сих пор не дает армянам покоя. Впервые в своей реальной, а не мифической истории они стояли у порога "Армении от моря до моря". Президент такой державы лично начертил границы "великой Армении", несмотря на то, что Сенат США 52 голосами против 23 отклонил предложение Верховного совета Союзных держав принять мандат на Армению, и начертание Вильсоном границ, как говорят историки, было уже простым рисованием.

Но армяне все равно верят, что все возможно вернуть. Помнится, в Армении задумывались даже оспорить правомерность строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, утверждая, что эти проекты нарушают армянские "границы", нарисованные Вильсоном. Армянские умники утверждали, что арбитраж американца остается в силе по сей день и будет в силе, пока Армения не заключит новый договор о границах и не признает нынешнюю границу с Турцией. Конечно же, это безумие, но речь ведь о наших соседях - и это все объясняет.

На самом деле подписанный Вильсоном 22 ноября 1920 года документ так и не получил юридической силы. Те, кто стараются внушить армянскому обществу иное представление, просто морочат армянам головы. Арбитраж Виьсона зиждился на Севрском договоре. Но вот в чем проблема - Севрский договор был подписан с Османской Турцией, а созданная Ататюрком Турецкая Республика этот документ не признала. В результате договор превратился в простую бумажку, в салфетку, в которую сморкались рыдающие армянские националисты. Огорченный Вудро Вильсон даже отправил в Турцию, как сейчас сказали бы, миссию по расследованию фактов. И эта миссия признала, что никаких возможностей для реализации проармянских планов нет. Вопрос закрыт. Дашнаки попытались его заново открыть, в результате чего получили Александропольский договор, подписанный теми же державами, что подписывали Севрский договор, и лишивший Армению права претендовать когда-либо на турецкие территории. А в 1921 году мировые державы заключили Московский и Карский договора, определившие нынешние границы в регионе. Это был последний гвоздь в гроб армянских надежд. Им только и осталось, что требовать денонсации этих документов и обманывать себя, доказывая их недействительность.

Севрский договор ушел в архивы, туда же за ним отправился и доклад 28-го президента США. Однако в Армении продолжают надеяться, что Ереван может поднять вопрос его актуализации. Наши соседи живут прошлым, они завязли в нем, поэтому им приходят в голову невероятные идеи вроде денонсации Московского договора или возвращения из небытия Севрского.

С новой силой эти надежды вспыхнули в связи со вчерашним фото в соцсетях. Позирование проповедника у могилы Вильсона дало армянству новые надежды на возвращение арбитража Вильсона в повестку. Тенни позировал там вовсе не случайно, это был говорящий и многообещающий реверанс в сторону армянства. Сегодняшняя дата будет отмечаться дашнаками и националистами с большим вдохновением, потому что жест Тенни утвердил их в уверенности, что "Запад с ними", что мистер Тенни нашепчет на ушко Трампу нужные слова, и все решится в их пользу. Когда-то армяне держались за российскую юбку, считая, что матушка-Россия отдаст им азербайджанские земли, теперь схватились за американский подол в надежде, что по неизвестным пока причинам обхаживающий армянство новый президент, пардон, поднимет крышку гроба и достанет идеи Вудро Вильсона на свет.

Проповедник и, если верить СМИ, будущий руководитель некоего ведомства по обнимашкам с Арменией Джоэл Тенни своим жестом дал армянам очень большие надежды на это. Правда, их исполнение нереально, но армянам всегда обещают нереальные вещи. Они привыкли. Переживут и это.