Макрон посетит Армению с госвизитом

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению с государственным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорилось на встрече заместителя премьер-министра РА Тиграна Хачатряна с послом Франции Оливье Декотиньи.

Хачатрян подчеркнул важность визита Макрона в Армению 4 мая в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), а также 5 мая в рамках его государственного визита.

"В преддверии визита подробно обсуждался ряд вопросов повестки двусторонних отношений, включая темы водоснабжения и водоотвода, участия французской стороны в строительстве участка дороги Сисиан-Каджаран магистрали Север-Юг, сотрудничества в сфере образования, а также другие программы и инициативы стратегического значения.

Обе стороны подчеркнули важность налаженного конструктивного сотрудничества для эффективного решения вопросов, подлежащих согласованию в его рамках, и для постепенного расширения двусторонних отношений", - говорится в сообщении пресс-службы армянского правительства.