Венецию предлагают перенести в другое место для защиты от затопления

Существующие противопаводковые сооружения Венеции смогут защищать город от повышения уровня моря лишь ограниченное время, а в перспективе властям, возможно, придется рассматривать более радикальные меры - вплоть до частичного переноса города вглубь материка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на научный журнал Earth, к такому выводу пришла группа исследователей под руководством профессора Университета Саленто Пьеро Лионелло, проанализировавшая устойчивость барьерной системы Венецианской лагуны в условиях долгосрочного повышения уровня моря, передает Day.Az.

Сегодня первая линия защиты города - это подвижные заграждения в трех бухтах лагуны. По оценкам ученых, даже с дополнительными мерами они смогут эффективно работать лишь до тех пор, пока уровень моря не поднимется примерно на 1,2 метра. После этого Венеции потребуется переход к новой стратегии адаптации.

Исследование выделяет четыре возможных сценария: дальнейшее совершенствование существующей системы, строительство кольцевых дамб вокруг исторического центра, создание полностью закрытой лагуны или постепенный отказ от части территории с переносом наиболее ценных объектов.

При подъеме уровня воды примерно на 0,5 метра может возникнуть необходимость в строительстве кольцевых дамб. Такой вариант позволит защитить исторический центр и близлежащие острова, однако потребует установки насосных систем и серьезно изменит транспортную и туристическую инфраструктуру города. Стоимость проекта оценивается от 540 млн до 4,9 млрд долларов.

Более радикальным сценарием считается создание закрытой лагуны с постоянными плотинами и внешними защитными сооружениями. Это позволило бы защитить город даже при значительно более высоком уровне воды, однако практически уничтожило бы существующую экосистему лагуны. Стоимость такого проекта может превысить 32 млрд долларов.

В случае экстремального повышения уровня моря - более чем на 4,5 метра - ученые допускают вариант частичного переноса Венеции вглубь суши. Речь идет о перемещении памятников и отказе от части исторической городской среды. Такой сценарий оценивается примерно в 108 млрд долларов.

По словам профессора Университета Восточной Англии Роберта Николлса, оптимальной стратегии адаптации для Венеции не существует, поскольку защита культурного наследия, жилья, рабочих мест и экосистемы неизбежно вступает в конфликт.

Исследователи подчеркивают, что проблема касается не только Венеции, но и всех низкорасположенных прибрежных городов мира, которым уже сейчас необходимо готовиться к долгосрочному повышению уровня моря.