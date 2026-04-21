ЕС считает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией крайне важной

Европейский союз считает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией крайне важной.

Как передает Day.Az, об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, перед началом заседания Совета по иностранным делам Европейского союза в Люксембурге.

По ее словам, вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном занимает важное место в повестке ЕС.

"Для нас Армения, Азербайджан и нормализация их отношений имеют чрезвычайно важное значение", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что в рамках обсуждений также будет рассмотрено дальнейшее взаимодействие ЕС с обеими странами.

"Мы также обсудим новую миссию для Армении и то, как мы можем дальше работать над их отношениями с Азербайджаном", - сказала она.

Каллас добавила, что ЕС продолжает внимательно следить за ситуацией в регионе, включая процессы в Грузии.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).