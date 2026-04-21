Крупный пожар вспыхнул на рынке в Кыргызстане - ВИДЕО

Крупный пожар вспыхнул на рынке в г. Таласе на северо-западе Кыргызстана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На месте работают пожарные расчеты. О причинах пожара и возможных пострадавших пока не сообщается. Представляем вашему вниманию данное видео: