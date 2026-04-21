Расширен список лиц, имеющих право на использование льготных ипотечных кредитов

Список лиц, имеющих право на использование льготных ипотечных кредитов, расширен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О внесении изменения в "Правила выдачи ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики".

Согласно указу, судьи судов Азербайджанской Республики, имеющие стаж работы судьей не менее трех лет, также включены в список лиц, имеющих право на использование льготного ипотечного кредита.