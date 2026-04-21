"Карабах" и "Сабах" оштрафовали на 5 тысяч манатов

АФФА оштрафовала "Карабах" и "Сабах" на 5000 манатов за поведение болельщиков.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

После центрального матча XXVIII тура Премьер-лиги между "Карабахом" и "Сабахом" на поле выбежали посторонние лица из фан-секторов обеих команд, что нанесло ущерб клубам. Поскольку подобный инцидент произошел уже во второй раз в текущем сезоне, каждый из клубов оштрафован на 5000 манатов.

Кроме того, "Сабах" был дополнительно оштрафован на 700 манатов за шесть желтых карточек. Игрок команды Абдулла Хайбуллаев получил прямую красную карточку за грубое нарушение и дисквалифицирован на 2 матча, а клуб понес дополнительный штраф в размере 1000 манатов.

В матче "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" за повторное появление посторонних лиц на поле хозяева оштрафованы на 5000 манатов. Также гости получили штраф в 700 манатов за пять желтых карточек.

В игре "Карван-Евлах" - "Шамахы" клуб из Евлаха оштрафован на 1000 манатов за ненадлежащую организацию пресс-конференции (нарушение организационно-технических требований).

В матче "Кяпаз" - "Имишли" гянджинский клуб оштрафован на 700 манатов за четыре желтые карточки у игроков.