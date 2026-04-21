Один человек погиб в результате стрельбы, которую устроил неизвестный на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан. Об этом сообщает газета El Universal, передает Day.Az со ссылкой на KP.RU.

Инцидент произошел, когда вооруженный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны. Он открыл огонь по туристам, которые находились внизу. Гражданка Канады получила ранения, не совместимые с жизнью, еще три человека пострадали, им оказывается помощь.

Также отмечается, что после нападения преступник покончил с собой. На место происшествия прибыли подразделения Национальной гвардии и армии Мексики. Они эвакуировали посетителей археологического комплекса. Были изъяты огнестрельное оружие, нож, а также патроны. На данный момент ведется расследование обстоятельств произошедшего.