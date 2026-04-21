Крупный пожар на НПЗ в Индии

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) HPCL Rajasthan в Пачпадре, Раджастхан, в Индии.

Пожар при этом случился всего за день до его запланированного открытия премьер-министром страны Нарендрой Моди.

В индийском сегменте соцсетей набирает популярность версия, что пожар устроен с целью скрыть огромные хищения средств при строительстве и предположения о неготовности объекта к вводу.

Правоохранители ведут расследование, которое, с учётом серьёзного топливного кризиса, находится в центре внимания СМИ и соцсетей.