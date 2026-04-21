США заставили 27 судов вернуться в иранские порты - ВИДЕО

Центральное командование США выпустило данное видео и опубликовало следующее сообщение: "С момента начала блокады судов, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, американские военные приказали 27 судам развернуться или вернуться в иранский порт". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.