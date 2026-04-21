Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,02 доллара США, или 5,8% и составила 110,51 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,06 доллара США или 6%, и составила 107,39 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 6,53 доллара США или 8,9% по сравнению с предыдущим показателем и составила 79,73 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,7 доллара США или 6,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 105,96 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.