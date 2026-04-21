10 японских автомобилей, которыми приятнее управлять, чем Porsche 911

Topspeed: названы 10 японских машин, которые управляются лучше Porsche 911. Немецкий спорткар давно считается эталоном управляемости, стартуя с отметки $ 120 тыс. Однако, как пишут авторы портала, "несмотря на его потрясающие драйверские качества и впечатляющую линейку моделей, некоторые японские автомобили просто веселее в управлении", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Открывает список Nissan GT-R. Этот автомобиль оснащается 3,8-литровым twin-turbo V6 мощностью 565 л.с. и 467 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды. Авторы пишут: "Это один из самых быстрых японских спорткаров, когда-либо созданных, что делает его очень веселым как на дороге, так и на треке".

Далее следует Toyota Supra. Она вернулась на рынок после долгого перерыва и сразу же стала хитом. Современная версия доступна с механической коробкой передач, что большая редкость в мире "автоматов". Она быстрая, дерзкая и очень веселая. Плюсы: мощный турбомотор, доступная "механика", подвеска, комфортная для повседневной езды. Минусы: тесный салон для крупных водителей, плохая обзорность и не самые удобные сиденья в дальней дороге.

Acura NSX Type S - это суперкар с гибридной силовой установкой и среднемоторной компоновкой, который создавался, чтобы конкурировать напрямую с Ferrari. Как пишут журналисты, NSX показывает, на что способно японское инженерное искусство, объединяя передовые технологии, точную настройку и захватывающую динамику.

Subaru WRX STI не самый быстрый в этом списке, но, возможно, один из самых азартных. Этот седан создан для грязевых трасс и раллийных этапов. "Это настолько весело, насколько вообще можно веселиться", - иронизируют авторы.

Lexus LC 500 - это другой подход ко всему. Роскошный салон, стильный дизайн и плавная, податливая езда делают его идеальным спутником для дальних путешествий. Он не гонится за 911-м по секундам, но дарит удовольствие от самого процесса вождения.

Mazda RX-7 занимает особое место в японской автомобильной культуре. Её роторный двигатель объемом 1,3 литра с twin-turbo наддувом выдает 276 л.с. и 217 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 4,8 с. Mazda доказывает, что для веселья не нужны огромные лошадиные силы: правильная формула - это легкий вес и уникальный характер.

Mitsubishi Lancer Evolution (Evo) - это раллийный монстр в кузове седана. Полный привод, мощный турбомотор и настройки, которые позволяют "лететь" по любому покрытию. Плюсы: быстрые реакции, сокрушительная мощь. Минусы: бюджетное качество сборки, жесткая подвеска и устаревшие технологии.

Nissan 370Z и Nissan Z объединены в одну позицию. Оба автомобиля предлагают классический заднеприводный драйв по доступной цене. 370Z с 3,7-литровым V6 на 332 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,2 с. Современный Nissan Z с 3,0-литровым twin-turbo V6 выдает 400 л.с., разгон до "сотни" составляет 3,9 с.

Subaru BRZ и Toyota GR86 - пара близнецов, которые делят одну платформу. Лучшая управляемость и отличные повадки позволяют им радовать водителя на каждом повороте.

Замыкает список Mazda MX-5 Miata. Этот маленький родстер выпускается уже более трех десятилетий. Он не быстрый и не мощный, но его баланс и управляемость делают его отличным автомобилем на уровне одноклассников, в том числе и Porsche 911.