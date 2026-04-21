Mercedes представила новый электромобиль с светящейся решеткой

Mercedes показала электромобиль-седан, который стал конкурентом BMW i3. Компания Mercedes-Benz анонсировала совершенно новый электрический Mercedes-Benz C-Class, превратив одну из своих самых значимых моделей в соперника BMW Neue Klasse i3, работающего на батареях. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый электромобиль C-Class Electric получил более спортивный и обтекаемый дизайн по сравнению с версией с ДВС - ожидаемо для машины с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,22, стремящейся к максимальному запасу хода. В Mercedes описывают силуэт новинки как купеобразный, отмечая, что она выглядит изящнее и интереснее, чем более крупные электромобили EQE и EQS.

Передняя часть привлекает внимание светящейся решёткой радиатора, состоящей из 1050 отдельных светодиодов. Дневные ходовые огни и задние фонари, вписанные в поперечную чёрную панель, украшены фирменным звёздным узором Mercedes-Benz. Корма, в свою очередь, позаимствовала дизайнерские решения у концепта GT XX 2025 года.