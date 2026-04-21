Человекоподобные роботы добрались до китайских традиций

В китайском Гуанси на популярном народном фестивале Саньюэсан, традиционный танец включающий прыжки через бамбуковые палки исполнил андроид.

Получилось не очень ярко, однако данный танец демонстрирует настоящий прорыв в развитии человекоподобных роботов в текущем десятилетии.

