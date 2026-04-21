В Баку запустили на линии дополнительные автобусы из-за проблем в метро
В связи с технической неисправностью в Бакинском метрополитене принимаются дополнительные меры в сфере городского общественного транспорта.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта в ответ на запрос Trend.
Отмечается, что на все городские маршруты, проходящие вдоль линий метро, привлекаются дополнительные автобусы.
Также сообщается, что перевозчикам дано поручение вывести на линии дополнительный и резервный транспорт.
Ранее мы сообщали, что на всех станциях бакинского метрополитена временно ограничен вход пассажиров.
