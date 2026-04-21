В Баку состоится турнир UFC Fight Night

Ведущая мировая организация в сфере смешанных единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship) подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Baku City Circuit.

Как передает Day.Az, согласно соглашению, до 2028 года в Баку планируется ежегодное проведение турниров UFC Fight Night.

В рамках этого сотрудничества первый турнир - UFC Fight Night Baku - состоится 27 июня, в субботу, на арене Национальной арены гимнастики.

Дебютный турнир UFC, прошедший в июне прошлого года в Baku Crystal Hall, собрал более 14 000 зрителей. Полная распродажа билетов стала показателем высокого интереса к ММА в регионе. На встрече в Лас-Вегасе президент и CEO UFC Дана Уайт и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов обсудили продолжение этого успеха и перспективы развития партнерства.

"Баку - один из лучших городов в мире для посещения. Город невероятно красивый, а люди здесь очень доброжелательные", - заявил Дана Уайт.

"Когда я приехал туда в прошлом году, я был впечатлен. Гостеприимство - на высшем уровне. Болельщики проявляют огромный интерес к спорту и при этом отлично в нем разбираются. Люди со всего мира должны приехать и увидеть это своими глазами", - добавил он.

Фарид Гаибов, в свою очередь, отметил, что заключение многолетнего партнерства с UFC является важным этапом в укреплении позиций Азербайджана как глобальной спортивной площадки.

"Опираясь на опыт проведения таких престижных событий, как Европейские игры 2015 и этап Формула-1 Гран-при Азербайджана, это сотрудничество ускорит развитие смешанных единоборств и создаст новые возможности как для азербайджанских, так и для региональных спортсменов. UFC уже стал важной частью спортивного календаря Баку, предоставляя местным бойцам возможность выступать перед родными болельщиками. Это партнерство вновь подтверждает потенциал Азербайджана в проведении крупных международных спортивных мероприятий".

"После успешного дебютного турнира UFC в прошлом году, прошедшего при полностью заполненных трибунах, мы рады расширить партнерство и вновь провести Fight Night в Баку. Ожидаем ещё больший интерес к событию в этом году и рост числа посетителей города. Уверены, что турнир пройдёт на более масштабном и высоком уровне и подарит участникам незабываемые впечатления", - заявил Генеральный директор Baku City Circuit Максуд Фарзуллаев.

