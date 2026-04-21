Ожидается ли в Баку снег?

В ряде регионов Азербайджана выпал снег, одновременно в Баку наблюдаются сильные дожди.

Как сообщает Day.Az, эколог Тельман Зейналов в комментарии для Globalinfo.az заявил, что в ближайшие дни снег в Баку не ожидается.

"Земля смещает свою ось примерно на 8 сантиметров. Это означает, что климатические пояса постепенно меняют свое расположение. В результате летние месяцы сдвигаются на сентябрь-октябрь, а зима несколько удлиняется. То есть происходят температурные изменения примерно на месяц. Поэтому климат становится более изменчивым", - сказал он.

Эколог также добавил, что в последнее время на севере тают ледники:

"Там повышается температура, но в отдельных регионах, наоборот, наблюдается похолодание. Изменения климата приводят к снижению температуры. В такой ситуации снег может идти примерно до конца апреля. Однако он может и не выпасть, поскольку климат меняет свое направление. В мае же ожидается прохладная погода".

