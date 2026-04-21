Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушает режим прекращения огня.
Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в Truth Social.
"Иран неоднократно нарушал режим прекращения огня", - отметил Трамп.
В то же время Иран обвиняет США в несоблюдении перемирия, указывая на введение морской блокады.
Ранее мы сообщали, что Трамп заявил о полном уничтожении объектов по обогащению урана в Иране.
