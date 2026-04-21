Баку - один из лучших городов в мире для посещения.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент и CEO UFC Дана Уайт в ходе встречи в Лас-Вегасе с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

"Город невероятно красивый, а люди здесь очень доброжелательные. Когда я приехал туда в прошлом году, я был впечатлен. Гостеприимство - на высшем уровне. Болельщики проявляют огромный интерес к спорту и при этом отлично в нем разбираются. Люди со всего мира должны приехать и увидеть это своими глазами", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что ведущая мировая организация в сфере смешанных единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship) подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Baku City Circuit. Согласно соглашению, до 2028 года в Баку планируется ежегодное проведение турниров UFC Fight Night.

В рамках этого сотрудничества первый турнир - UFC Fight Night Baku - состоится 27 июня, в субботу, на арене Национальной арены гимнастики.